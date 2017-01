Abril

Raquel Tavares, uma das mais importantes vozes do Fado contemporâneo faz a sua grande estreia em nome próprio nas duas mais emblemáticas salas portuguesas. A fadista vai apresentar o novo álbum Raquel, em dois concertos agendados para dia 21 de abril no Coliseu dos Recreios, em Lisboa e no dia 22 de abril, no Coliseu do Porto.

“Vou concretizar um dos maiores sonhos da minha vida. Cantar nos Coliseus de Lisboa e Porto. Precisamente 20 anos depois de ter pisado o palco do Coliseu de Lisboa pela primeira vez na Grande Noite do Fado (1997), apresento o disco 'Raquel', num concerto que no último ano me tem dado tantas alegrias, juntamente com a equipa que me acompanha e que vive tudo isto tanto quanto eu. É enorme a emoção e poucas as palavras para a descrever. Sei que serão duas noites mágicas que ficarão guardadas em mim para sempre, como aquela noite há 20 anos atrás”, explica a fadista.

“Raquel”, o terceiro longa-duração, sucessor de “Bairro” (2008), produzido por Fred Pinto Ferreira, João Pedro Ruela e Tiago Bettencourt, é um disco intemporal que nas suas 12 canções apresenta o Fado de Raquel, o Fado clássico, enraizado na mais profunda tradição, o espelho mais fiel da alma portuguesa, com fortes pulsações do presente. Este disco junta alguns dos mais importantes compositores da moderna lusofonia, como Caetano Veloso, Mallu Magalhães, Rui Veloso, António Zambujo, Miguel Araújo, Jorge Cruz e Tiago Bettencourt, a nomes incontornáveis da sua História, de Alfredo Marceneiro a Pedro Homem de Mello, passando por João Dias, Carlos Rocha ou Arlindo de Carvalho.

Coliseu de Lisboa | 21 de abril, às 21h30

Preço: €18 a €45

Coliseu do Porto | 22 de abril, às 21h30

Preço: €20 a €35