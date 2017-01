revista

"Pena não podermos alterar a misoginia, a islamofobia, o conflito de interesses, a hipocrisia, as mentiras...", frisa a publicação.

"Fizemos um makeover ao presidente Donald Trump. Porque alguém tinha de o fazer", explica a GQ que analisa um a um, os problemas de imagem do político como o "cabelo ridículo", o "excesso de bronzeado", as "calças enrugadas", as "mangas das camisas compridas" e a "gravata monstruosa".