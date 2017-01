Actualidade

O PS manifestou-se hoje tranquilo e aberto ao diálogo relativamente ao pedido de apreciação parlamentar do PCP sobre a transferência da Carris para a Câmara de Lisboa e sublinhou que os comunistas já tinham anunciado essa intenção.

"Vamos esperar para conhecer as propostas do PCP, mas estamos abertos ao diálogo. Já estávamos à espera, porque o PCP anunciou essa intenção no debate que houve sobre transportes", afirmou à Lusa o deputado João Paulo Correia, frisando que os socialistas não foram surpreendidos.

O PCP deu entrada com um pedido de apreciação parlamentar do diploma que transfere a Carris para a Câmara de Lisboa, conforme avançou hoje o jornal Público, sendo que se trata ainda somente do pedido de apreciação, não se esclarecendo se visará a cessação de vigência ou alterações ao diploma.