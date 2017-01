cinema

O realizador iraniano Asghar Farhadi, que dirigiu "O vendedor", nomeado para o Óscar de melhor filme estrangeiro, disse que não vai à cerimónia de entrega dos Óscares, em Los Angeles, num protesto às medidas anti-imigração de Donald Trump.

Asghar Farhadi divulgou hoje um comunicado no qual afirma ter decidido não se deslocar a Los Angeles para a cerimónia de 26 de fevereiro, ao contrário do que tinha planeado, "mesmo que se verificassem exceções que permitissem" a viagem, pois as medidas decretadas pelo Presidente norte-americano "são inaceitáveis".

O depoimento do cineasta, vencedor do Óscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2012, com o filme "Uma Separação", foi prestado ao jornal The New York Times, que o publicou esta tarde na abertura da sua edição 'online', e critica a "promoção do medo", tanto pelos Estados Unidos como pelo Irão.