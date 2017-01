Actualidade

O Moreirense, que conquistou no domingo a Taça da Liga de futebol, numa final que se disputou no Algarve, regressa hoje a Guimarães, onde, ao final da tarde, é recebido na Câmara Municipal.

A equipa vimaranense, que bateu na final o Sporting de Braga por 1-0, com uma grande penalidade convertida por Cauê, aos 45+1 minutos, pernoita no Algarve e inicia a viagem de regresso ao Minho cerca das 10:00 da manhã, indicou à agência Lusa fonte do clube.

A receção nos Paços do Concelho de Guimarães com o presidente da câmara local, Domingos Bragança, está marcada para cerca das 19:00.