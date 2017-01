Actualidade

O responsável pela organização síria de socorro The White Helmets, que resgata vítimas dos combates no país, e o diretor de fotografia do documentário, nomeado para os Óscares, sobre esta associação, estão impedidos de entrar nos Estados Unidos.

A informação foi confirmada hoje às agências internacionais de notícias pela produtora Joanna Natasegara, que assina o documentário "The White Helmets" ("Os Capacetes Brancos"), com o realizador britânico Orlando von Einsiedel.

"Dissemos sempre que, se fossemos nomeados [para os Óscares], levaríamos connosco [a Los Angeles], como nossos convidados, Raed Saleh, o responsável dos The White Helmets, que já falou muitas vezes em Washington, e Khaled Khateeb, o jovem diretor de fotografia que arriscou a sua vida muitas vezes", na Síria, disse a produtora britânica Joanna Natasegara, à Entertainment Weekly, citada pela agência France Presse.