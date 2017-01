Actualidade

O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, suspendeu temporariamente a sua "guerra contra as drogas" para se concentrar no combate à corrupção policial após o homicídio de um sul-coreano no quartel-geral da Polícia Nacional.

"Temos de centrar os nossos esforços na limpeza interna, e quando o problema for resolvido, o Presidente vai mandar-nos voltar à guerra contra as drogas. Mas de momento, não temos mais operações antidroga", disse hoje o chefe da polícia, Ronald dela Rosa, num discurso no quartel do Campo Crame, na Cidade Quezón.

Dela Rosa fez o anúncio depois de no domingo Duterte ter reconhecido que a polícia filipina é "corrupta até à medula" e ter prometido focar os seus esforços em "limpar" a instituição, levando a cabo uma investigação exaustiva aos agentes implicados em atividades ilegais.