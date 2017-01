Actualidade

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, condenou hoje o ataque perpetrado contra uma mesquita da cidade do Quebeque, em que morreram pelo menos quatro pessoas.

"Esta noite os canadianos lamentam os mortos num cobarde ataque numa mesquita da cidade do Quebeque. Os meus pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias", escreveu Trudeau na sua conta de Twitter.

A polícia do Quebeque confirmou que o ataque contra o Centro Cultural Islâmico da cidade causou mortos e feridos, mas sem precisar números.