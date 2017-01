Actualidade

O Presidente da Grécia, Prokopis Pavlopoulos, realiza hoje e na terça-feira uma visita de Estado a Portugal, que começa em Coimbra, onde receberá um doutoramento Honoris Causa e terá um encontro com o chefe de Estado português.

Segundo uma nota divulgada pela Presidência da República Portuguesa, os dois chefes de Estado vão reunir-se hoje na Universidade de Coimbra, e à noite haverá um jantar em honra do Presidente grego, oferecido por Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Na terça-feira, o Presidente grego será recebido em sessão solene nos paços do concelho da Câmara Municipal de Lisboa e terá encontros com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, no parlamento, e com o primeiro-ministro, António Costa, no Palácio das Necessidades.