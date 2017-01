Actualidade

O ministro da Economia lança hoje um conjunto de 60 medidas da iniciativa "Indústria 4.0 - Economia Digital", que vai envolver 50 mil empresas e prevê mais de 2.000 milhões de euros de investimento nos próximos anos.

"Vamos apresentar 60 medidas que foram trabalhadas com um grupo de empresas e empresários que se juntaram a nós, com a COTEC e com a Deloitte", disse à Lusa o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.

Segundo o governante, estas medidas incluem formação e capacitação de recursos humanos, de cooperação tecnológica, de adaptação legal e normativa, "medidas de amplo espetro que o que pretendem é fazer com que haja uma aceleração dos processos de digitalização de industria".