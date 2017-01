Actualidade

O arquiteto Nuno Teotónio Pereira (1922-2016) vai ser hoje homenageado, em Lisboa, com a inauguração de um mural e o lançamento de um livro, numa organização da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de Freguesia de Alvalade.

Em comunicado, a autarquia refere que a homenagem será realizada exatamente no dia em que o arquiteto - considerado uma das mais destacadas figuras do urbanismo e da habitação em Portugal - cumpriria 95 anos.

A inauguração do mural da autoria de João Samina, artista urbano conhecido como SAMINA, junto ao Mercado de Alvalade Norte está prevista para as 16:30 e o lançamento do livro "Evolução das formas de habitação plurifamiliar na Cidade de Lisboa", da autoria de Teotónio Pereira, decorrerá às 17:30, no Caleidoscópio, no Jardim do Campo Grande.