Actualidade

A Segurança Social está a acompanhar em conjunto com o Ministério Público alegadas práticas de maus tratos e negligência na Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, em Alijó, Vila Real, adiantou hoje aquela entidade.

A TVI divulgou no domingo uma denúncia de uma antiga funcionária da associação sobre alegados maus tratos/negligência às crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 50 anos. A associação alberga 24 utentes com vários tipos de incapacidades.

Contactada pela agência Lusa, a Segurança Social informou hoje que "apesar das imagens referidas [na reportagem] não terem sido facultadas, o Instituto de Segurança Social tomou de imediato diligências no sentido de apurar a veracidade dos factos relatados e garantir a proteção e bem-estar dos utentes e colaboradores da instituição em causa".