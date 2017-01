Actualidade

As empresas da região Centro são as que apresentam a melhor execução no âmbito do programa Portugal 2020, com a aprovação de 2.615 projetos, anunciou hoje a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

"Até ao final de 2016, no âmbito do Portugal 2020, foram aprovados, na região Centro, 2.615 projetos de empresas, com uma proposta de investimento global de 2,3 mil milhões [de euros] e um apoio dos fundos europeus de cerca de 1,1 mil milhões de euros (Programas Centro 2020 e Compete 2020)", refere a CCDRC em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

A presidente da CCDRC, Ana Abrunhosa, citada na nota, esclarece que "1.820 destes projetos já têm pagamentos num total de 233 milhões de euros".