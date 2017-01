Actualidade

O Governo convocou hoje as confederações patronais e as estruturas sindicais para uma reunião em sede de Concertação Social na próxima sexta-feira, sem revelar o que será debatido nesse encontro, disse à Lusa um dos parceiros.

De acordo com a convocatória da reunião, enviada pelo gabinete do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, à qual a Lusa teve acesso, a reunião plenária da Concertação Social está marcada para as 15:00 do dia 03 de fevereiro, mas "a agenda da reunião será enviada oportunamente".

Esta reunião entre o Governo e os parceiros sociais realiza-se cerca de uma semana depois de o executivo de António Costa ter aprovado em Conselho de Ministros a redução progressiva do Pagamento Especial por Conta (PEC) para as Pequenas e Médias Empresas (PME), um dia após o chumbo da redução da Taxa Social Única (TSU) no parlamento.