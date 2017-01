Actualidade

Os turistas portugueses realizaram 7,63 milhões de deslocações, no 3.º trimestre de 2016, traduzindo uma subida de 9,6%, na comparação homóloga, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE indicou que as deslocações de curta duração dos residentes em Portugal aumentaram 11,8% e corresponderam a 52,5% do total e destacou ainda o crescimento de 9,9% das viagens em território nacional, que corresponderam a 90,6% do total (6,9 milhões de deslocações).

Já as viagens ao estrangeiro subiram 7,1% em relação ao 3.º trimestre de 2015, com um peso no total de 9,4%, e as deslocações que envolveram quatro ou mais noites tiveram um crescimento de 7,4%.