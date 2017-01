Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condenou hoje o "bárbaro ataque" contra uma mesquita no Quebeque, Canadá, que causou seis mortos.

"Condeno veementemente este bárbaro ataque que vitimizou inocentes pertencentes a uma comunidade religiosa específica, num momento em que se encontravam num local de culto e de oração", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa na mensagem de condolências que enviou ao governador-geral do Canadá, David Johnston.

Na mensagem colocada no 'site' da Presidência, o chefe de Estado português transmitiu ao governador, "em nome do povo português", "toda a solidariedade para com o povo canadiano e para com as famílias das vítimas" e as "mais sentidas condolências e profundo pesar."