Lisboa

Continente lança novo serviço online de entrega de cabazes de frescos ao domicílio

O Continente Online acaba de disponibilizar um serviço de entrega de cabazes de produtos frescos ao domicílio, indo ao encontro da vontade dos consumidores, que valorizam cada vez mais este tipo de produtos.

O serviço encontra-se disponível na cidade de Lisboa, mas a ambição é que seja alargado a outras zonas do país, muito em breve. Para incentivar a experimentação, as encomendas realizadas até dia 02 de fevereiro têm um desconto “Super Preço” de 25%. A oferta é composta por seis cabazes de produtos – Legumes, Frutas da Época, Frutas e Legumes, Carne, Marisco Premium e Marisco -, que são selecionados pelos produtores que pertencem ao Clube de Produtores Continente e que vão mudando todas as semanas. Para encomendar um destes cabazes, os interessados têm apenas de aceder ao Continente Online, disponível em www.continente.pt, selecionar o separador “Cabaz de Frescos” e escolher o cabaz que mais lhes convier. As encomendas são entregues à quarta, quinta e sexta-feira, dependendo do momento em que a encomenda é concluída e podem, inclusivamente, ser programadas para ocorrerem todas as semanas.