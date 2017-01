Lidl

A #receitaperfeita para celebrar o dia mais romântico do ano

A partir do próximo dia 6 de fevereiro, o Lidl Portugal apresenta uma oferta exclusiva de produtos sob a temática do Dia dos Namorados que promete ser a #receitaperfeita para o dia mais romântico do ano com qualidade ao melhor preço.

As opções de presentes para surpreender a “cara metade” são várias e servem todos os gostos e carteiras! Do irresistível sortido de bombons de chocolate em caixa com formato de coração (3,49 euros) às deliciosas gomas em caixa, também em formato coração (2,99 euros) para os mais gulosos, passando por relógios a partir de 9,99 euros, molduras a 3,99 euros e até um espelho de senhora que é também uma powerbank (12,99 euros).