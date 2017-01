Perfumes

Mary Kay celebra mês do amor com descontos de 20%

A Mary Kay lança o ‘’Festival de Fragrâncias”, durante o mês de fevereiro, uma oferta única de 20% de desconto num conjunto de fragrâncias que se adaptam a cada momento, estação e estado de espírito.

Pode escolher entre cinco fragrâncias masculinas e seis femininas, com aromas para todos os gostos, dos mais doces e frutados, aos mais frescos e cítricos. Aproveite e simplifique a tarefa de encontrar o melhor presente para o Dia de São Velentim com estas sugestões. Nas fragrâncias masculinas está incluída a famosa linha High Intensity que inclui uma colónia com o próprio nome, a High Intensity Ocean, uma fragrância fresca com aromas citricos, e a High Intensity Sport, com um aroma revigorante que estimula os sentidos. Juntam-se ainda a Eau de Parfum True Original, uma fragrância criada de uma mistura de aromas frutados e frescos e a Colónia em Spray CityScape, citadina e indicada para todas as ocasiões. As fragrâncias femininas incluem as Eau de Parfum Thinking of Love e Thinking of You, criadas com notas românticas e florais, ideiais para mulheres apaixonadas e delicadas. As fragrâncias UpBeat e CityScape, especialmente criadas para mulheres confiantes, informais e cheias de energia e para as mais sonhadoras as sugestões Forever Diamonds e Enchanted Wish, dois aromas fantasiosos que captam o brilho interior de todas as mulheres.