Espanha

O ex-dirigente do PSOE Pedro Sánchez candidatou-se novamente a secretário-geral do partido, depois de se ter demitido do lugar em outubro num processo controverso que permitiu evitar eleições gerais e manter Mariano Rajoy como presidente do Governo.

Pedro Sánches anunciou no sábado em Sevilha (Andaluzia) que se apresentará às "primárias" do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), tendo classificado a sua candidatura como sendo "da militância", pretendendo "recuperar" o partido.

O ex-secretário-geral dos socialistas espanhóis junta-se a outro candidato já assumido, o antigo presidente da Comunidade Autónoma do País Basco e ex-presidente do Congresso dos Deputados Patxi López.