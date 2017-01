Actualidade

O Município da Batalha anunciou hoje a criação do Gabinete de Apoio ao Licenciamento (GAL), que funcionará como uma 'via verde' para apoiar as empresas e particulares nos processos de licenciamento de unidades comerciais e industriais.

Em nota de imprensa, a autarquia explica que a estrutura está inserida na Divisão de Ordenamento do Território e Obras Públicas e será coordenada diretamente pelo presidente da Câmara.

"Será uma espécie de 'via verde' para apoiar as empresas e particulares nos processos de licenciamento de unidades comerciais e industriais".