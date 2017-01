Actualidade

O ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, afirmou hoje que o investimento na ferrovia é "uma prioridade" do atual Governo, estando previstas para os próximos anos intervenções orçadas em mais de dois mil milhões de euros.

Pedro Marques, que falava em Viana do Castelo, após a consignação da empreitada de eletrificação da Linha do Minho entre aquela cidade e Nine, sublinhou ainda a aposta do Governo em que o investimento na ferrovia "saia do 'powerpoint' e chegue ao terreno".

"[O objetivo é] tornar mais competitiva a nossa ferrovia, e para isso desenvolver um programa de investimento muito alargado ao longo dos próximos anos, superior a dois mil milhões de euros", afirmou.