Actualidade

O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, apelou hoje à mobilização das empresas e da sociedade para que o país "consiga vencer" a revolução da economia digital.

Manuel Caldeira Cabral fez votos para que Portugal tenha sucesso no que chamou a "quarta revolução industrial" e não volte a ser "um país de segunda linha e atrasado", como aconteceu face às anteriores revoluções do sistema produtivo no mundo.

"A quarta revolução industrial coloca-nos um enorme desafio, mas também uma enorme oportunidade", afirmou.