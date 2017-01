Passatempo

Com o recente anúncio dos nomeados para a 89.ª edição dos Óscares, confirma-se também a sexta edição do passatempo “Canal Hollywood – Palpites dos Óscares 2017”, uma iniciativa do primeiro canal de cinema lançado em Portugal, líder do segmento desde a sua criação, que em troca de palpites certeiros levará os espectadores numa viagem inesquecível à “Meca do Cinema”.