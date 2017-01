Edição Limitada

Labello homenageia os apaixonados com mensagens de carinho

A pensar no Dia dos Namorados, a Labello vai homenagear os apaixonados com uma edição limitada do batom Labello Original com algumas mensagens de carinho - I love you, thank you e Smile!.

Para além de tocarem no coração, a edição limitada de Labello Original proporciona um cuidado intensivo, deixando os lábios suaves, macios e naturalmente bonitos. A fórmula enriquecida com Hydra IQ e Manteiga de Carité, hidrata os lábios para que estejam sempre no seu melhor. Labello Original é ideal para quem quer um cuidado clássico de uso diário para os seus lábios, dando uma aparência sem cor e um perfume que encanta os sentidos, enquanto protege os lábios.