Actualidade

O PCP ainda vai decidir, até ao debate da apreciação parlamentar que requereu à municipalização da Carris, se apresenta propostas de alteração ou avança para a eliminação do diploma do Governo socialista, disse hoje um dirigente comunista.

"Pode haver sempre soluções para manter a Carris no setor empresarial do Estado e corresponder aos objetivos que definimos. Há sempre soluções, desde que haja interesse e vontade", desdramatizou João Frazão, em conferência de imprensa na sede nacional do PCP.

O membro da comissão política do Comité Central comunista recusou a ideia de a iniciativa voltar a colocar em causa a maioria parlamentar: "Pela clareza de posições, pela seriedade com que o PCP está nesta matéria, pela coerência com que intervém na defesa dos transportes públicos, populações e trabalhadores da Carris, seria muito estranho que esta posição do PCP pusesse em causa qualquer situação, a não ser a municipalização da Carris".