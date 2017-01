Actualidade

Em resposta ao decreto que dificulta a entrada nos EUA de cidadãos de sete países muçulmanos, incluindo a Síria, a Starbucks anunciou hoje empregos para 10.000 refugiados e a Airbnb alojamento gratuito aos que ficarem bloqueados nos aeroportos.

Numa carta aos funcionários, o presidente da cadeia de cafés Starbucks, Howard Schultz, afirma-se "profundamente preocupado": "Vivemos tempos sem precedentes, tempos em que vemos a consciência do nosso país e a promessa do sonho americano serem postos em causa".

Schultz promete no texto contratar 10.000 refugiados nos próximos cinco anos, precisando que a oferta é dirigida a todos os que fogem da guerra, de perseguições e de discriminação e que envolve as lojas do grupo nos 75 países onde está presente.