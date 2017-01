Actualidade

O grupo Goldman Sachs, que viu alguns ex-dirigentes nomeados para cargos na nova administração norte-americana, criticou hoje o decreto presidencial de Donald Trump que impede a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países muçulmanos.

"Não é uma política que apoiemos e assinalo que já foi contestada num tribunal federal com algumas disposições do decreto bloqueadas, pelo menos provisoriamente", afirmou o presidente do grupo financeiro, Lloyd Blankfein, numa mensagem interna, a que a AFP teve acesso.

"Se o decreto for aplicado, reconheço que há um risco potencial para a empresa e em particular para alguns dos nossos funcionários e familiares", acrescentou.