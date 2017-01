Cultura Geral

Este é o novo concurso de cultura geral que poderá ver de terça a sexta-feira nas noites da RTP1. Um quizz show apresentado por Pedro Fernandes, que opõe dois concorrentes num duelo de sabedoria e estratégia, com estreia marcada para dia 2 de fevereiro, às 21h45, na RTP1.

Brainstorm recupera o modelo dos quiz shows clássicos, nos quais um grande concorrente pode tornar-se uma estrela. Sempre que ganha, regressa ao concurso, cada vez mais rico, até ser destronado por alguém que demonstre que, afinal, ainda não estava encontrada a mente mais brilhante de Portugal.

O duelo, propriamente dito, decorre ao longo de 40 minutos, com os jogadores a responderem, no máximo a 11 perguntas, em diferentes formatos e sobre diversos temas.

Ao longo de todo o jogo, os concorrentes terão de dar mostra da sua sabedoria mas também da estratégia. Para isso poderão recorrer ao bluff e terão de controlar a inteligência emocional perante o desempenho dos adversários.

A Aposta Final, jogada na última pergunta, é o ponto alto do programa e pode alterar o desfecho do jogo. É esta mecânica que vai permitir aos concorrentes ganharem mais ou menos dinheiro, ou arriscarem tudo para se manterem no programa e na corrida ao título de “sábio dos sábios”.

Ao mesmo tempo que os concorrentes se debatem em estúdio, em casa o público joga e acompanha o duelo através da app Brainstorm. Todas as noites, os jogadores da app respondem a seis das questões apresentadas aos concorrentes, sentindo a emoção de fazer parte do jogo e a disputar o título com o “campeão”, tendo ainda a possibilidade de lutar pelo prémio diário da APP.