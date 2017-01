Acordo

Graças a um novo acordo, o Eurosport garante uma cobertura exclusiva e alargada do Giro d’Italia, bem como provas adicionais a partir de 2017. Os fãs da modalidade vão poder desfrutar de mais de 200 dias de competição, em direito, ao longo do ano.

A notícia surge na sequência da assinatura de um acordo de longa duração, que inclui todas as principais competições ciclísticas italianas, as Clássicas de Flandres e uma série de corridas do Circuito a nível mundial. O Eurosport fica, assim, com um inigualável calendário de competições, que inclui as Três Grande Voltas e os Cinco Monumentos.

Os fãs de ciclismo vão poder ver o Giro, a primeira grande Volta da temporada, bem como todas as corridas italianas, onde se incluem, entre outras, a Volta à Lombardia e a Milão-São Remo, a primeira clássica da temporada. Para o Giro, o novo acordo inclui uma cobertura adicional que garante quatro horas de emissão, em direto, para cada etapa.

Peter Hutton, CEO do Eurosport, afirmou: “Se é uma pessoa apaixonada pelo ciclismo, o Eurosport continua a ser o seu canal. A comunidade de adeptos da modalidade do Eurosport é das mais leais e comprometidas que temos. É uma comunidade que aprecia realmente o Eurosport – A casa do Ciclismo. É com orgulho que servimos estes fãs e estamos empolgados por lhes poder oferecer mais horas de diretos do desporto que amam. Em 2017, pela primeira vez, o Eurosport emitirá mais de 200 dias de ciclismo, em direto, num ano civil”.

A extensão do acordo de quatro anos garante mais exclusivos* para o Eurosport na Europa e na Austrália, bem com uma ampla variedade de corridas adicionais disponíveis nos seus canais e no Eurosport Player. As novas provas disponíveis são as seis Clássicas de Flandres, incluindo a icónica Gent-Wevelgem, a Volta à Romandia, a Volta à Grã-Bretanha, a Volta ao Utha e a Volta a Alberta.

O Eurosport garantiu este pacote de provas de ciclismo através da IMG, líder global em desportos, eventos, media e moda. O acordo significa que a cobertura anual do Giro d'Italia no Eurosport chegará aos vinte anos de história, tendo a primeira emissão ocorrido em 1998.