Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em queda, com o índice PSI20 a ceder 2,79%, a maior descida desde junho, para 4.481,32 pontos, acompanhando o pessimismo das principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 15 perderam, duas ficaram inalteradas e só uma (a Pharol) subiu. Os CTT lideraram as descidas, com uma queda de 13,99%, enquanto o BCP viu as suas ações recuarem 4,63% e os direitos de subscrição do aumento de capital do banco cederam 20,98%.

Na Europa, as principais bolsas também encerraram no 'vermelho' e as descidas oscilaram entre os 0,92% de Londres e os 2,95% de Milão.