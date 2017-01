Actualidade

A Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional alertaram hoje para o agravamento severo do estado do mar a partir de quarta-feira, nos Açores, e de quinta-feira, no Continente, aconselhando a tomada de medidas de prevenção.

Segundo comunicado da Marinha Portuguesa, este agravamento é considerado de "risco", pelo que devem ser tomadas medidas de prevenção por todos aqueles que se encontram no mar, nas infraestruturas portuárias e outras áreas ao longo da costa.

A instabilidade poderá atingir ondas com altura significativa de 8 a 10 metros ao longo de toda a faixa litoral do Continente.