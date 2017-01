Actualidade

Os deputados do PCP do Porto alertaram hoje para a "imperiosa" necessidade de investimento dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde do distrito, alvo de subfinanciamento desde 2008, com consequências negativas ao nível dos equipamentos e dos recursos humanos.

"Estamos numa fase em que não há como adiar o esforço de investimento que terá necessariamente de ser feito. A informação que temos é que está tudo no limite das capacidades. A necessidade de investimento é imperiosa nestes hospitais centrais", afirmou à Lusa o deputado Jorge Machado PCP, um dos três que hoje reuniram com a administração dos hospitais de São João, Santo António, Pedro Hispano e Gaia.

Segundo o deputado, "não obstante terem sido dados passos positivos na contratação de profissionais, com autorizações no último trimestre de 2016, subsistem graves lacunas e insuficiências em recursos humanos, nomeadamente enfermeiros e assistentes operacionais, [bem como] algumas especialidades médicas".