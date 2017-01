Actualidade

O consumo de combustíveis em Portugal aumentou 1,4% em 2016 face ao ano anterior, impulsionado pelo aumento da procura na aviação, enquanto gasóleo e gasolina registaram quedas, divulgou hoje a Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis (ENMC).

Em dezembro de 2016, o consumo de combustíveis (gasolina, gasóleo, para aviões e outros) diminuiu 0,7% face ao mês homólogo de 2015. No entanto, se se comparar o conjunto do ano passado com 2015, o consumo aumentou 1,4%.

"Analisando individualmente cada produto, o 'Jet' [combustíveis para aviação] foi o único combustível a registar um aumento percentual, entre dezembro de 2016 e dezembro de 2015, de 17%. A gasolina e o gasóleo registaram uma diminuição de 6,4% e 3,2%, respetivamente. A categoria 'outros' registou igualmente uma descida de 3,8% face ao mesmo período", adianta a ENMC.