Actualidade

Os filmes "O comboio de sal e açúcar", do moçambicano Licínio Azevedo, e "Ama-San", da portuguesa Cláudia Varejão, competem na 32.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, México, que decorre de 10 a 17 de março, foi hoje anunciado.

De acordo com informação disponibilizada no 'site' do festival, "O comboio de sal e açúcar" compete na categoria de Longa-metragem Iberoamericana de Ficção e "Ama-San" na de Longa-metragem Iberoamericana Documental.

Além destes dois filmes, há ainda duas curtas-metragens portuguesas em competição: "Cidade pequena", de Diogo Costa Amarante, e "Fim de Linha", de Paulo D'Alva.