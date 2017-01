Actualidade

Os filmes portugueses vão estar em destaque na edição deste ano do Anima - Festival de Cinema de Animação de Bruxelas, que decorre entre 24 de fevereiro e 05 de março, na capital belga, foi hoje anunciado.

Além das secções de competição, o festival "coloca um enfoque na animação italiana e na animação portuguesa", lê-se no 'site' do festival. A esse propósito serão exibidos, entre outros, "Mi vida en tus manos", de Nuno Beato, "Os Olhos do farol", de Pedro Serrazina, "Fado do homem crescido", de Pedro Brito, e "Cândido", de Zepe.

Em competição estará "Estilhaços", de José Miguel Ribeiro. O filme, que aborda a guerra colonial e os efeitos do 'stress' pós-traumático em contexto familiar, foi o único português selecionado para a competição internacional do festival belga.