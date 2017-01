Actualidade

O diretor da Escola Secundária Alexandre Herculano contou hoje ter recebido uma "manifestação total de solidariedade" dos pais dos alunos do sétimo ano que quarta-feira irão retomar as aulas na Escola Ramalho Ortigão.

"Foram muito solidários, aceitaram e gostam da escola [Ramalho Ortigão]", contou à lusa o responsável após as reuniões com os encarregados de educação das seis turmas de sétimo ano que a partir de quarta-feira retomam as aulas num outro estabelecimento.

Segundo Manuel Lima, os encarregados de educação "perceberam os fundamentos" da decisão de mudar as turmas de escola e "perceberam que as condições são melhores" na Ramalho Ortigão.