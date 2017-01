Actualidade

O Governo dos Estados Unidos comunicou hoje oficialmente aos seus parceiros do Acordo de Associação Transpacífico (TPP) que o país vai abandonar o mesmo, depois de uma ordem executiva assinada a semana passada pelo Presidente Donald Trump.

O gabinete do representante do Comércio Externo enviou as cartas que notificam "oficialmente" os assinantes do TPP que os Estados Unidos abandonaram o acordo, explicou, em conferência de imprensa, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.

O passo seguinte é cumprir a "promessa de campanha" de Donald Trump de retirar o "país de acordos comerciais inaceitáveis que não coloquem os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar", sublinhou o porta-voz da Casa Branca.