Carris

O grupo parlamentar do PCP propôs hoje a todas as Organizações Representativas dos Trabalhadores (ORT) da Carris e dos STCP (Porto) reuniões para quinta e segunda-feira, respetivamente, sobre a municipalização daquelas transportadoras.

"Após receber pedidos de audiência de três ORT da Carris", os deputados comunistas agendaram "um encontro alargado, com todas as ORT da Carris, na Assembleia da República, quinta-feira, pelas 14:00, assim como com as ORT da STCP (Sociedade de Transportes Coletivos do Porto), segunda-feira, no Porto", disse à agência Lusa fonte da bancada parlamentar do PCP.

O Sindicato Nacional de Motoristas, em comunicado, manifestou-se contra o pedido de apreciação parlamentar que o PCP apresentou sexta-feira contra o diploma governamental que entrega da Carris à Câmara Municipal de Lisboa (CML), admitindo até protestos à porta da sede nacional daquele partido.