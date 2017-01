Actualidade

A Procuradora-Geral dos Estados Unidos interina, membro da administração Obama, ordenou aos advogados do Ministério Público que não defendam a proibição do Presidente Trump à entrada no país de refugiados e outros viajantes de sete países muçulmanos.

Num memorando, a Procuradora-Geral em funções, Sally Yates - que foi número dois do departamento de Justiça durante a presidência de Barack Obama e é agora a responsável judicial máxima no país até que o nomeado por Trump seja confirmado pelo Senado -, declarou que duvida da legalidade e da moralidade da ordem executiva do novo Presidente.

"A minha responsabilidade é garantir que a posição do departamento de Justiça é não só legalmente defensável, como reflete o nosso ideal do que a lei deve ser, tendo em consideração todos os factos", escreveu Yates no memorando enviado à imprensa norte-americana.