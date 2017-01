Actualidade

As empresas perdem na quarta-feira a redução de 0,75 pontos percentuais da Taxa Social Única (TSU), após dois anos deste benefício excecional e da queda da possibilidade de quase dobrarem a descida este ano.

A medida que agora termina está consagrada no decreto-lei n.º 11 de 2016, que entrou em vigor em 01 de fevereiro de 2016, com validade de um ano, para compensar o aumento do salário mínimo nacional (SMN), prorrogando a redução de 0,75 pontos percentuais da TSU paga pelos patrões relativamente à remuneração mínima.

A medida "excecional de apoio ao emprego" foi instituída em 2015 pelo governo de coligação PSD/CDS-PP, na sequência de um acordo de concertação social, com as confederações patronais e a UGT, que descongelou o SMN.