Secretas

A defesa do ex-diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED) Jorge Silva Carvalho apresentou na segunda-feira um recurso a "discordar de tudo" na condenação aplicada no chamado caso das Secretas.

Contactado pela agência Lusa, João Medeiros, advogado de Silva Carvalho, referiu que no recurso, com 148 folhas, "discorda de tudo" ou praticamente tudo, suscitando questões em matéria de facto e de direito que levaram à condenação de Silva Carvalho a quatro anos e seis meses de prisão, com pena suspensa, em novembro de 2016.

O antigo diretor do SIED foi condenado por crimes de violação do segredo de Estado, acesso ilegítimo a dados de tráfego do telemóvel do jornalista Nuno Simas, abuso de poder e devassa da vida privada por meio informático no caso do relatório sobre Francisco Pinto Balsemão, patrão do grupo Impresa.