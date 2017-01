Actualidade

O Produto Interno Bruto (PIB) francês cresceu 1,1% em 2016, depois de ter acelerado no quarto trimestre, quando aumentou 0,4%, anunciou hoje o instituto nacional de estatísticas (Insee).

O número é significativamente inferior às previsões do Governo, que esperava um aumento de 1,4% do PIB no conjunto do ano.

Em 2015, o crescimento fixou-se em 1,2%.