Actualidade

A banda The Pretenders atua no dia 19 de julho, em Oeiras, nos arredores de Lisboa, apresentando o seu mais recente álbum, "Alone", no âmbito do 14.º Festival cooljazz, divulgou hoje a organização.

A banda, formada nos anos 1970, que atua no Parque dos Poetas, em Oeiras, junta-se assim a um cartaz que inclui já os nomes de Jamie Cullum, no dia 29 de julho, também no Parque dos Poetas, e de Maceo Parker, no dia 20, nos Jardins do Marquês de Pombal.

A organização qualifica The Pretenders como uma "incontornável banda", que atua em Portugal no âmbito da digressão internacional de apresentação de "Alone".