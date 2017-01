Actualidade

O Basket Clube de Gaia concluiu com sucesso uma campanha de 'crowdfunding', forma de financiamento que conta com doações da comunidade, angariando os 6.700 euros necessários para formar uma equipa de basquetebol em cadeira de rodas.

A campanha, lançada a 13 de dezembro de 2016 e que estava prevista encerrar a 07 de fevereiro, atingiu na segunda-feira os 6.718 euros, pelo que o clube de Vila Nova de Gaia vai poder concretizar a compra de 10 cadeiras de rodas para a prática de basquetebol e demais acessórios.

Concretizado o financiamento, estão reunidas as condições para o surgimento da primeira equipa pertencente a um clube do norte com o propósito de competir no Campeonato Nacional de Basquetebol em cadeira de rodas sénior.