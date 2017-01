Actualidade

O Posto B do Terminal Petroleiro de Leixões, que estava suspenso desde o acidente entre dois navios ocorrido dia 16, já está operacional, informou hoje a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

Em comunicado, a administração portuária destaca que "só a importante cooperação da Galp, em articulação com os serviços da APDL, permitiram repor em tão curto espaço de tempo a operacionalidade do posto B do terminal petroleiro, nas mais elevadas condições de segurança com que normalmente opera".

Segundo adianta, "o Posto B recebeu ontem [segunda-feira] o primeiro navio, tendo a operação de carga decorrido dentro da normalidade, assegurando-se assim a continuidade de resposta aos navios que se destinam aquele terminal".