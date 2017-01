Cartão Presente

IKEA vai "pagar" pelos seus móveis em segunda mão

“Segunda Vida” é o novo projeto de sustentabilidade que a IKEA Portugal acaba de lançar a nível nacional. Esta iniciativa pretende otimizar o ciclo de vida dos produtos da marca sueca e promove uma economia circular. A partir de agora, os clientes IKEA podem trocar os móveis da marca que já não precisam por um Cartão Presente, numa das quatro lojas à escolha – Alfragide, Loures, Matosinhos ou Braga.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

O processo começa online, na página ikea.pt/segundavida, onde os clientes devem preencher e submeter o formulário disponível. Do outro lado, há uma equipa de IKEA que avalia o produto apresentado e propõe um valor, conforme os critérios tabelados. Depois de aceitar a proposta recebida, o passo seguinte é dirigir-se à loja escolhida, e trocar o produto IKEA pelo Cartão Presente. Segundo, Cláudia Domingues, diretora de sustentabilidade da IKEA Portugal, “na IKEA queremos ter um impacto positivo nas pessoas e no ambiente, é por isso que tentamos sempre fazer mais, com menos. Consideramos que a economia circular é um modelo que deve ser cada vez mais privilegiado pelas empresas e pelas pessoas. A reutilização, recuperação e reciclagem de produtos tem um grande impacto na vida das pessoas, não só por via dos efeitos económicos, mas também pela poupança de recursos”. Acrescenta ainda “a sustentabilidade é umas das grandes preocupações da IKEA e estamos muito orgulhosos por estarmos entre os primeiros países a implementar o projeto “Segunda Vida”. Este é mais um passo para permitir uma maior eficiência no ciclo de vida dos nossos produtos”. Em linha com o compromisso de promover uma economia circular, a otimização de recursos e sustentabilidade dos materiais, a IKEA vai apresentar uma nova gama de cozinhas KUNGSBACKA, fabricada a partir de madeira e plástico reciclados. Criada em conjunto com um fornecedor Italiano, estas cozinhas têm painéis frontais feitos a partir de película de plástico, originada pelo processo de reciclagem de garrafas de polietilenos (PET).