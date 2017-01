Actualidade

A Câmara de Idanha-a-Nova vai candidatar os "Mistérios da Páscoa", manifestações de religiosidade popular ligadas ao ciclo quaresmal e pascal, às boas práticas do Património Imaterial da Humanidade da UNESCO, disse hoje fonte autárquica.

Os "Mistérios da Páscoa" incluem um conjunto de manifestações de religiosidade popular ligadas ao ciclo quaresmal e pascal que se estendem pelas 17 freguesias do concelho de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco.

"O objetivo é apresentar uma candidatura [dos Mistérios da Páscoa] à lista de salvaguarda das boas práticas da UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, no âmbito do património imaterial", disse à agência Lusa o presidente do município, Armindo Jacinto.