Novos singles fazem história

Ed Sheeran é o primeiro artista com 1º e 2º lugares no top de rádio e ao mesmo tempo

O cantor britânico Ed Sheeran revelou ontem o seu video oficial para o single “Shape Of You”, mas tornou-se notícia ao ser o primeiro artista no Reino Unido a conseguir o 1º e 2º lugares no top das mais tocadas na rádio e, ao mesmo tempo, o primeiro artista de sempre a perder a primeira posição para outro dos seus temas.

O video oficial para o single “Shape Of You” foi realizado por Jason Koenig e filmado em Seattle. Até ao momento já uns dos maiores Hits de 2017, “Shape Of You” e “Castle On The Hill”, já fizeram história no Reino Unido no que diz respeito a airplay. O trovador de 25 anos tornou-se no primeiro artista a conseguir o 1º e 2º lugares no top das mais tocadas na rádio e ao mesmo tempo, tornou-se também no primeiro artista de sempre a perder a primeira posição para outro dos seus temas, vendo assim os dois singles trocarem as posições [“Shape Of You” é agora primeiro, passando “Castle On The Hill”, agora o #2, após duas semanas em primeiro]. Em Portugal o êxito é também enorme, com “Shape Of You” a ocupar o primeiro lugar de singles três semanas consecutivas batendo semana após semana o recorde de streams numa só semana.