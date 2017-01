Actualidade

O Hospital Pediátrico do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) inaugurou hoje 12 módulos de ciência para crianças e jovens internados, que constitui um projeto inovador em unidades hospitalares portuguesas, numa iniciativa do Exploratório de Coimbra.

"Isto é que é modernidade: aproveitar a capacidade da ciência, trazê-la de encontro às crianças que estão internadas e privadas do seu convívio habitual para, neste contexto, poderem ter uma visão moderna da ciência", sublinhou o presidente do CHUC, José Martins Nunes.

O presidente do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra disse ainda que os módulos interativos podem ajudar as crianças "a diminuírem o sofrimento e o dos pais, porque estar no hospital tem sempre uma certa carga" negativa.